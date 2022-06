Incidente a Maggia, morto il 19enne centauro

Non ce l’ha fatta il 19enne motociclista nicaraguense dimorante in Vallemaggia e che lo scorso 25 giugno, poco prima della 15, era rimasto coinvolto in un grave incidente sulla strada cantonale all’altezza di Maggia. Lo riferisce la Polizia cantonale. Il giovane ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate.

La dinamica

Quel giorno, una 21enne automobilista svizzera domiciliata in Vallemaggia stava circolando sulla strada cantonale in direzione di Cevio. In base a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, all’altezza di via Al Croséll, mentre effettuava una manovra di svolta a sinistra, vi è stata una collisione con una moto guidata da un 19enne cittadino nicaraguense residente nella regione, e con passeggero un 19enne cittadino svizzero domiciliato in Vallemaggia, che si dirigeva verso Locarno. Il 19enne passeggero aveva riportato ferite giudicate serie.