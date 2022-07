Incidente a Gorduno, grave una ventenne

Una vettura stava circolando sulla strada cantonale in direzione di Gnosca. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, mentre effettuava una curva a sinistra l'auto è uscita di strada sulla destra andando dapprima a collidere contro la segnaletica presente a lato della carreggiata. Successivamente, è andata a cozzare violentemente contro un muro di cinta in via Alle Gerre, terminando la sua corsa. Dopodiché, l'auto è stata avvolta dalle fiamme.