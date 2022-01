Incidente a Cadenazzo, strada bloccata

Stando alle prime informazioni raccolte, per motivi da stabilire, una Porsche immatricolata in Ticino, che circolava in direzione Locarno, è entrata in collisione frontale con una Subaru che circolava in senso opposto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e del SALVA che hanno prestato le prime cure agli occupanti dei due veicoli. Due persone sono rimaste ferite in modo apparentemente non grave. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso e per il disciplinamento del traffico rimasto fortemente perturbato per circa un’ora.