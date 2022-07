Incendio nella notte a Giubiasco

La Polizia cantonale comunica che ieri poco dopo le 23 in territorio di Giubiasco nell’area tra viale Sartori e via Borghetto - per cause che l’inchiesta dovrà stabilire - è scoppiato un incendio. Il rogo ha interessato dapprima un deposito-rimessa. A causa anche del forte vento, le fiamme si sono poi rapidamente propagate intaccando alcuni edifici abitativi affacciati su via Borghetto. A titolo precauzionale si è resa quindi necessaria l’evacuazione provvisoria di una trentina di persone (che in buona parte ha potuto nel frattempo rientrare nelle proprie abitazioni).