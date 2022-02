Incendio in Valle di Muggio

Non si placano gli incendi boschivi in Ticino. L’allarme è scattato questa volta nel Mendrisiotto, in Valle di Muggio. I Pompieri locali sono stati allertati attorno alle 15.15 per un incendio scoppiato tra Bruzella e Caneggio, e sono già sul posto, assistiti da un elicottero. L’arrivo di un altro elicottero è previsto a breve. Secondo quanto ci ha riferito il comandante dei pompieri del Mendrisiotto Corrado Tettamanti non è ancora possibile definire le dimensioni del rogo. Stando a Rescue Media, le fiamme si sarebbero rapidamente estese su un fronte di diversi metri.