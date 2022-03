Incendio, evacuato Verdasio

L’incendio scoppiato ieri a Verdasio non è stato ancora domato. Dopo una notte con alcuni focolai prontamente spenti dai militi di picchetto, oggi a causa del vento le fiamme hanno ripreso ad essere presenti sul territorio. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e si protrarranno fino in serata e verosimilimente riprenderanno nella giornata di domani.

Centovallina sempre chiusa

Al momento e fino a nuovo avviso il tratto della strada cantonale a Verdasio, in entrambe le direzioni. La linea ferroviaria è parzialmente interrotta. I treni circolano regolarmente tra Locarno e Verdasio, ma il bus sostitutivo tra Verdasio e Camedo è soprpresso per la chiusura della strada. Per il traffico internazionale servizio bus sostitutivo via lago per le corse in partenza da Locarno alle ore 07:48, 10:48, 12:48, 14:48, 15:48 e 17:48 e in partenza da Domodossola alle ore 08:25, 09:25, 10:25, 13:25, 15:25, 17:25 e 19.00.