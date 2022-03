Incendio boschivo a Lugano

Un incendio è scoppiata nel primo pomeriggio di mercoledì in una zona boschiva in via Boschetto a Lugano, vicino all’entrata autostradale di Paradiso, salendo verso Gentilino. Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Lugano, con il supporto di quelli di Melide ed i pompieri di Montagna, e in breve tempo sono riusciti a circoscrivere le fiamme. Secondo quanto anticipa Tio, il ristorante Locanda del Boschetto è stato evacuato per questioni di sicurezza. La stessa via è stata bloccata per motivi precauzionali, indica Viasuisse.