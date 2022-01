Incendio allo Speedy Pizza a Massagno

Via San Gottardo è stata chiusa temporaneamente alla circolazione questa sera attorno alle ore 18.00 a Massagno a causa di un incendio scoppiato presso lo stabile che ospita il servizio Speedy Pizza. Secondo quanto riferisce Rescue Media le fiamme si sono generate da una batteria in carica che avrebbe sprigionato un fumo acre. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano che hanno subito domato il rogo e ventilato i locali. Al vaglio degli inquirenti le cause che hanno generato il rogo.

Due persone che hanno inalato fumo sono state soccorse dal personale sanitario della Croce Verde di Lugano ed in seguito trasportate al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso ed il disciplinamento del traffico.