Incendio a Rancate, strada chiusa

Giovedì mattina, attorno alle ore 07:30, il centro di soccorso dei pompieri del Mendrisiotto è stato allarmato per un veicolo in fiamme sul piazzale di una carrozzeria in zona Rossa a Rancate. Immediatamente giunti sul posto hanno provveduto a domare il rogo del veicolo parcheggiato, andando completamente distrutto. Intaccato dalle fiamme anche un’auto posteggiata a lato. Sul posto anche la Polizia Cantonale e Comunale per gli accertamenti del caso. Il tratto di strada interessato, inizialmente chiuso per agevolare le operazioni di spegnimento, è stato riaperto dopo circa un’ora . Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo.