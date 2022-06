Incendio a Pregassona, nessun ferito

La Polizia cantonale comunica che oggi verso le 15.30 a Pregassona in via Giuseppe Maggi, vi è stato un incendio in una palazzina di sei piani.

Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media le fiamme, per motivi da stabilire, sarebbero scaturite sul balcone per poi intaccare l’appartamento all’interno, dove al momento del sinistro non vi era nessuno, e propagarsi. Sul posto sono intervenuti in forze i pompieri di Lugano che hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento. Lo stabile è stato evacuato a titolo precauzionale e sul posto sono intervenuti anche i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. Ingenti i danni all’appartamento interessato dal rogo. Un altro appartamento risulta pure inagibile.