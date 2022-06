Incendio a Morbio Inferiore

Un incendio è divampato questa mattina, attorno alle ore 9.30, in una casa unifamigliare in via Vincenzo Vela a Morbio Inferiore. Due persone erano all’interno dell’abitazione e si sono messe in salvo sul balcone, ci riferiscono i pompieri del Mendrisiotto, che hanno aiutato gli inquilini e iniziato le operazioni di spegnimento. Le fiamme avrebbero interessato la parte esterna dell’abitazione, in particolare il tetto. Al momento non è nota la causa che ha scatenato il rogo.