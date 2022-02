Incendi, Nicola Pini in visita nel Gambarogno

Il Presidente del Gran Consiglio Nicola Pini, accompagnato dal Vicesindaco di Gambarogno Michele Sussigan e dal Municipale Tiziano Rossi, si è recato nei pressi dell’Alpe di Neggia per sincerarsi della situazione e ringraziare gli attori del pronto intervento (Polizia cantonale, Corpi pompieri di Bellinzona e del Gambarogno, Esercito, Guardie forestali, tecnici e Autorità comunali) impegnati da diversi giorni nelle operazioni di spegnimento dell’incendio.

“Tutto il Ticino è con voi e con la popolazione di Indemini. Forza e soprattutto grazie per quanto state facendo con professionalità, competenza e spirito di servizio. Tante persone vi guardano, tifano per voi, provano stima e gratitudine per il vostro impegno”, così si è rivolto il Presidente del Gran Consiglio ai presenti alla riunione operativa presso lo Stato maggiore degli enti di primo intervento (Smepi).