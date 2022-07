Inaugurati i portali termici al S. Bernardino

Sono stati inaugurati ufficialmente oggi i nuovi portali termici installati sulla A13 in prossimità degli imbocchi della galleria del San Bernardino. Gli impianti sono dotati di un sistema di allarme automatico che in futuro impedirà l’accesso in galleria ai mezzi pesanti, nel caso presentino temperature troppo elevate sulle loro parti meccaniche o all’interno del carico. La gestione di questi impianti – per i quali sono stati investiti 4.1 milioni di franchi - sarà affidata al Corpo pompieri di San Bernardino.

Il funzionamento

Il termoportale è infatti in grado di misurare la temperatura di diverse componenti del veicolo (motore, scarichi, freni, zona carico, cabina, ecc.), lanciando in modo automatico un allarme alla Centrale della polizia cantonale (ELZ) ed ai pompieri, attivando la necessaria segnaletica (semaforo rosso e frecce direzionali) per obbligare il mezzo pesante ad uscire dall’autostrada e a fermarsi sui piazzali antistanti i portali della galleria. Qui in pochi minuti è previsto l’arrivo dei pompieri che oltre ad effettuare delle ulteriori misurazioni delle temperature, confermando o meno la pericolosità del mezzo, sono equipaggiati per spegnere gli eventuali incendi.

I precedenti che vogliono essere evitati

In questo modo si eviterà il possibile sviluppo di un incendio all’interno della galleria, come era stato ad esempio il caso dell’autobus che nel maggio del 2018 aveva preso fuoco in galleria, provocando ingenti danni, un principio di intossicamento di alcune persone e la paralisi dell’autostrada A13 per alcuni giorni.

La memoria corre anche alla tragedia del 2001 nella galleria del San Gottardo e a quelle che in precedenza erano avvenute nelle gallerie del Monte Bianco e del Fréjus. L’USTRA aveva allora fatto sviluppare delle nuove apparecchiature e software in grado di effettuare delle rilevazioni delle temperature anche sui veicoli in movimento. Il primo prototipo venne installato nel 2010 al portale sud del San Gottardo, a cui è seguito il portale nord ed ora entambi i portali del San Bernardino.