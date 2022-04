Inaugurata nuova ala del Beata Vergine di Mendrisio

Non poteva che avvenire con il classico taglio del nastro l’inaugurazione del nuovo edificio dell’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, avvenuta questa mattina alle 11. Lo stabile ha una superficie di 4’500 metri quadri al fine di potenziare i servizi e di offrire maggior qualità e vicinanza. Lo riferisce l’EOC con un comunicato stampa.

Immagine EOC

Il nuovo edificio

Il nuovo stabile, oltre che rispondere concretamente ai bisogni sanitari della regione, ha un intero piano di 1’500 mq dedicato unicamente al reparto RAMI (Reparti Acuti a Minore Intensità), dove sono presenti 15 letti post-acuti in un ambiente di modernissima concezione, progettato per assicurare la continuità della presa in carico in particolare per persone anziane e fragili.

Una serie di interventi

Durante la mattinata non è mancata una serie di brevi interventi da parte delle autorità e dei vertici dell’EOC. Il primo a prendere parola per dare il benvenuto ai presenti è stato il direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Raffaele De Rosa, a cui sono seguiti il Presidente del CdA Paolo Sanvido e il direttore generale dell’EOC Glauco Martinetti, il Sindaco di Mendrisio Samuele Cavadini, il direttore sanitario e Primario di medicina OBV Brenno Balestra e l’architetto Michele Gaggini, progettista del nuovo edificio. Non è inoltre mancata la benedizione di Don Simone Bernasconi, Parroco dell’Ospedale, avvenuta prima del taglio del nastro – avvenuto alle 12 – a cui è infine seguita una visita guidata a gruppi.

Immagine EOC

Presentazione alla cittadinanza rimandata

Una presentazione estesa ai cittadini è però prevista per settembre, quando la piena disponibilità degli spazi esterni e del giardino – e si auspica anche in un addio definitivo alla covid-19 – renderanno possibile l’organizzazione di una festa più in grande alla quale tutti sono invitati.

