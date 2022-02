Sono 767 i nuovi casi di coronavirus in Ticino nelle ultime 24 ore. Ieri si sono contati 499 contagi. Negli ospedali sono ricoverati 183 pazienti, 14 dei quali in terapia intensiva (ieri erano rispettivamente 175 e 14). Anche oggi si conta un altro decesso e il totale delle morti per Covid nel nostro cantone sale quindi a quota 1’103.