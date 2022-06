In Ticino si rubano meno telefonini

Se vi chiedessero di scegliere in quale cantone abbandonereste con più tranquillità il telefonino sul tavolo del bar per andare in bagno, rispondete “in Ticino!”. A sud delle Alpi, infatti, si registra il numero minore in Svizzera di furti di cellulari. A rivelarlo è uno studio dell’assicurazione Axa che ha analizzato le denunce di furto dal 2012 a oggi. Solo lo 0,28% delle persone assicurate in Ticino ha denunciato un furto, si tratta di una persona ogni 357.