Sono in crescita i nuovi casi di coronavirus in Ticino nelle ultime 24 ore: 1’498. Ieri si sono contati 767 contagi. Negli ospedali sono ricoverati 183 pazienti, 15 dei quali in terapia intensiva (ieri erano rispettivamente 183 e 14). Fortunatamente oggi non si contano decessi e il totale delle morti per Covid nel nostro cantone è stabile quindi a quota 1’103.