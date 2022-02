In Ticino aumentano gli ospedalizzati

Nelle ultime 24 ore l’Ufficio del medico cantonale ha registrato 540 casi, numero in calo rispetto ai 697 di ieri. In ospedale si segnalano 95 pazienti ricoverati, in aumento rispetto a ieri (86). In terapia intensiva oggi si contano invece 8 pazienti, come ieri. Oggi non si contano decessi, con il totale delle morti per Covid che rimane a quota 1’118 dall’inizio della pandemia nel nostro Cantone.