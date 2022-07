“In Piazza Grande il movimento di una volta”

Dopo una partenza tutta dedicata a un pubblico svizzero-tedesco, in questi giorni Piazza Grande a Locarno è tornata internazionale: ieri sul palco di Moon & Stars si è esibito Zucchero, stasera sarà il turno del gruppo tedesco Die Toten Hosen, mentre domani sarà la volta di James Blunt. Locarno si apre dunque a un pubblico più eterogeneo e che sta rispondendo in massa, facendo la felicità non solo degli organizzatori dell’evento, ma anche degli esercenti della città.

La cosa non era scontata dati gli attriti nelle passate edizioni che erano sorti proprio tra i ristoratori locali e i gestori dei punti di ristoro allestiti all’interno della Food&Music Street di Largo Zorzi. Una pacifica convivenza sembra infine essere stata trovata. Lo ha confermato Nunzio Longhitano, presidente di Gastro Lago Maggiore e Valli, ai microfoni di Radio3i, il quale si rallegra del grande ritorno dell’evento dopo due anni di assenza dovuti alla pandemia. “Da anni Piazza Grande per 15 giorni diventa di Moon&Stars. Si è sempre cercato di trovare un giusto equilibrio tra la società che gestisce i concerti e gli esercenti per fare in modo che tutti possano essere contenti. Quest’anno si è trovata una soluzione che soddisfa entrambi e in Piazza Grande è tornato il movimento di una volta. I ristoratori sono contenti e il bilancio è positivo. Si sta lavorando bene ed è un buon segno”.