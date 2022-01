In Piazza contro la mascherina a scuola

In Piazza della Foca per dire “No” alle mascherine a scuola dalla prima elementare. Ieri pomeriggio, intorno alle 17, alcune “decine di genitori preoccupati per la salute dei propri figli” si sono incontrate davanti a Palazzo delle Orsoline per manifestare il loro dissenso nei confronti di questa misura. In molti casi gli adulti erano accompagnati da bambini. Oggi, hanno annunciato, trasmetteranno al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (Decs) una lettera di protesta “ricca di spunti scientifici, per contrastare la pericolosa propaganda governativa, priva di ogni base scientifica”.