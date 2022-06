In moto sul passo? Controlli sul Gottardo

Chi ama le due ruote lo sa: il centauro è un animale che d’estate si può avvistare soprattutto sui passi alpini. L’irresistibile richiamo dei tornanti montani attira ogni fine settimana centinaia di motociclisti sulle vette del nostro Paese. Anche per questo è proprio all’Ospizio del Gottardo che le polizie cantonali di Uri, Grigioni e Ticino hanno scelto di organizzare domani una giornata di sensibilizzazione e controlli. Un’operazione che si svolgerà dalle 10.30 alle 15 di sabato 25 giugno e vuole prevenire in particolare gli incidenti che vedono come protagonisti i motociclisti. “Durante la giornata saranno controllati lo stato della moto e l’equipaggiamento personale in un’ottica principalmente preventiva e di sensibilizzazione”, si legge in una nota. In caso di brutto tempo l’operazione si svolgerà invece domenica 26 giugno.