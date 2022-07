In migliaia per JazzAscona

L’edizione 2022 di JazzAscona? “Un successo” per gli organizzatori. Quella conclusasi ieri era l’edizione numero 28 della kermesse musicale, che ha visto come ospite d’onore la sindaca di New Orleans LaToya Cantrell. “Non succedeva dalla fine degli anni ’80 che un primo cittadino di New Orleans venisse a trovarci”, commenta il presidente di JazzAscona Guido Casparis. “È un fatto molto importante perché da questi contatti, che rafforzano i legami storici e la vocazione di un festival saldamente ancorato a New Orleans, è lecito aspettarsi nei prossimi anni sviluppi importanti se non decisivi”. Lo scorso settembre il borgo sulle rive del Lago Maggiore aveva stretto un accordo di gemellaggio con la città della Louisiana.