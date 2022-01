In marcia “a tutela dell’infanzia”

Una marcia bianca contro “lo sfruttamento istituzionale dei bambini”. È quella andata in scena oggi pomeriggio a Bellinzona. L’evento, organizzato, tra gli altri, dagli Amici della Costituzione, ha visto la partecipazione di circa 300-400 persone. A partire dalle 13 due diversi cortei funebri si sono mossi per le strade, uno proveniente dalla Scuola Media 2 e l’altro da Giubiasco, e si sono successivamente riuniti in Piazza della Foca. “In questi due anni di pandemia, bambini e giovani hanno pagato un prezzo altissimo, che ha coinvolto tutti gli aspetti della loro vita: psichica, affettiva, sociale e fisica”, era stato scritto nell’invito alla manifestazione.