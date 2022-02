In dogana con oltre un milione di euro e cocaina

Beccati con mezzo chilo di cocaina e oltre un milione di euro in dogana. A finire in manette due uomini - un 33enne tedesco e un 61enne turco, entrambi residenti in Germania - che transitavano dal valico doganale di Chiasso Brogeda lo scorso giovedì, 17 febbraio. I due viaggiavano a bordo di un camion con targhe germaniche in entrata in Svizzera quando sono stati fermati da agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. La perquisizione del veicolo ha poi permesso di rinvenire la droga e la cospicua somma di denaro.