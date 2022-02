In biblioteca senza certificato e mascherina

A partire da oggi (17 febbraio 2022) l'accesso alle biblioteche cantonali è nuovamente consentito senza certificato Covid e senza mascherina. Tuttavia, rimarranno in vigore alcune prescrizioni.

Distanziamento e prenotazione di materiali

Rimane in vigore il distanziamento di 1.5 m tra le persone e, in caso di assenza di barriere di separazione o di contatti ravvicinati, l'obbligo della mascherina viene mantenuto. È inoltre consigliata la prenotazione dei materiali direttamente nel catalogo online del Sistema bibliotecario ticinese. Per gli utenti maggiormente a rischio resta la possibilità di effettuare il prestito su appuntamento.