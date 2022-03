In arrivo i moduli della dichiarazione d’imposta

In questi giorni, i contribuenti riceveranno i moduli per compilare la dichiarazione d’imposta 2021 delle persone fisiche. Quest’ultima dovrà essere rispedita al proprio Ufficio circondariale di tassazione entro il 30 aprile 2022 con la possibilità, per chi non fosse in grado di rispettare questo termine, di chiedere una proroga fino al 30 settembre 2022. Nella dichiarazione d’imposta dovranno essere indicati i redditi conseguiti nel corso del 2021 e la sostanza posseduta al 31 dicembre 2021 o alla fine dell’assoggettamento per i contribuenti che, nel corso dell’anno 2021, hanno trasferito il proprio domicilio all’estero.