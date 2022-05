Imposte circolazione, il confronto

C’è maretta dalle parti di Palazzo delle Orsoline. La colpa è dell’iniziativa popolare per riformare il sistema di calcolo delle imposte di circolazione. Un’iniziativa che da 5 lunghi anni è spiaggiata in commissione della Gestione. Questo fino a ieri, quando PPD, Lega ed UDC hanno firmato un unico rapporto sul tema, forzando la mano. O perlomeno è quello che sostengono PS, Verdi e PLR, che avrebbero voluto altro tempo per trovare un compromesso.

La proposta

La proposta è di basare il calcolo dell’imposta di circolazione unicamente sulle emissioni di CO2, ad eccezione di un’imposta base di 120 franchi. L’introito totale delle imposte di circolazione poi non dovrà superare gli 80 milioni l’anno. Infine qualsiasi modifica futura deve diventare referendabile.

Una riforma poco sociale

Per la sinistra la proposta è poco sociale. Le auto elettriche sarebbero le più avvantaggiate e non sono proprio per tutte le tasche. Un correttivo potrebbe essere quello di tenere in considerazione anche peso e potenza, ma una proposta concreta ancora non c’è. Il secondo problema della riforma riguarda i 30 milioni di franchi che ogni anno verrebbero a mancare nelle casse cantonali. Soldi che in periodo di vacche magre come questi potrebbero far comodo.

Il confronto

Per Fiorenzo Dadò (PPD), relatore del rapporto, sinistra e PLR avevano tutto il tempo di presentato altre proposte in questi 5 anni. Ivo Durisch (PS) ricorda che il dossier è stato congelato in gestione quando è arrivata la pandemia per evitare di aggravare l’ammanco nelle casse dello Stato. “Il PPD ha fatto un’accelerata e l’altro ieri abbiamo fatto una proposta alternativa per il calcolo delle imposte di circolazione, che ora ci dispiace non viene considerata”. Ecco il confronto andato in onda snel Tg di Ticinonews.