Immacolata, la neve non ferma lo shopping

La prima apertura straordinaria dei negozi in vista del Natale è stata accompagnata dalla prima nevicata della stagione. Tuttavia, come ha spiegato la presidente della Federcommercio luganese, Lorenza Sommaruga, ai microfoni di Ticinonews, la cosa non sembra aver scoraggiato i clienti: “Ho visto un grande afflusso di persone e la città si è riempita fin dal primo mattino. Quindi è stata sicuramente una giornata positiva, grazie anche agli eventi organizzati dalla Città per i più piccoli in mattinata”, ha spiegato, “certamente non si poteva immaginare questa nevicata, pensavamo avrebbe diminuito la voglia di venire in città ma non è stato così, complici forse i mezzi pubblici. Fare una bella passeggiata in Città con questo tempo e con le luci è qualcosa di speciale”.