Il “vertiporto” nel futuro di Lugano Airport?

Per il municipale popolare democratico, la realizzazione di un “vertiporto” all’interno dell’aeroporto di Lugano potrebbe essere un’occasione per rilanciare lo scalo, che comunque, sia nel 2020 sia nel 2021, ha registrato un utile. Ufficialmente, i piani della Città prevedono ancora una cessione dell’aeroporto ai privati. Le cifre nere potrebbero mutare questa volontà? “A fare i ‘calcoli della serva’ potremmo dirci: ‘Sì, ormai ci guadagniamo, teniamocelo!’ Non va però dimenticato un aspetto”, mette in guardia Filippo Lombardi. “Quando si dovranno fare degli investimenti importanti sull’aeroporto, non basterà un piccolo utile di gestione corrente – come quello conseguito negli ultimi due anni – per ottenere l’avallo del Consiglio comunale o della popolazione, in caso di referendum”. Uno spiraglio è comunque aperto: “Delle riflessioni sono in corso, ma per il momento ci muoviamo fra i paletti che sono stati imposti dal legislativo cittadino”.