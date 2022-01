Il caso specifico di India

Nel caso di India “siamo nel contesto di una domanda d’asilo presentata dalla madre e dalle due figlie nel 2012, alle quali è stato assegnato un permesso N. Nel 2014 la Segreteria di Stato per la migrazione (Sem) si è espressa sfavorevolemnte ed è stato quindi inoltrato un ricorso al Tribunale amministrativo federale (Taf), respinto nel 2015. È stato allora emesso un termine di partenza”. A quel punto “è arrivata una richiesta di proroga per la ricerca dei documenti per procedere al rientro, durante la quale sono sorti dei problemi. Nel 2019 è stata quindi richiesta un’istanza di apolidia, respinta dalla Sem. Nuovo ricorso da parte della famiglia e nuova risposta negativa del Taf nell’agosto 2021”. L’ Ufficio della migrazione è stato allora chiamato a disporre la partenza. A quel punto, il legale ha chiesto il caso di rigore, vista la presenza prolungata della famiglia in Ticino. L’Ufficio migrazione in questi giorni ha ripreso in mano il dossier dalla prima richiesta. “Bisogna considerare il fatto che le figlie hanno trascorso tanto tempo sul suolo ticinese e questo spinge a fare determinate analisi: parlano la lingua, sono integrate, fanno anche volontariato. È stato quindi inoltrato un preavviso favorevole. La Sem dovrà fare ora ulteriori valutazioni. Se sarà accolta l’istanza, verrà rilasciato un permesso B, altrimenti ci sarà la possibilità di ripartire con un ricorso al Taf. Ci tengo a precisare che normalmente non si discute pubblicamente del singolo caso”.