Il Ticino tra i più colpiti da grandine e fulmini

I Cantoni che negli ultimi 10 anni hanno maggiormente subito danni per il maltempo sono Neuchâtel per la grandine, Svitto per le inondazioni e il Ticino per i fulmini. Lo rilevano le statistiche dei sinistri dell’assicuratore Axa Svizzera, pubblicate proprio all’inizio della “stagione delle intemperie” (maggio-agosto). I dati, come detto, mostrano chiaramente quali sono state le aree più colpite e da quale tipo di fenomeno.