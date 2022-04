Una vicenda triste In contrapposizione con l’eleganza e le buone maniere dei tre cittadini italiani mostrate in aula, la serata “incriminata” è terminata sicuramente sui binari dell’eccesso e della perversione, ma per le difese “nessuno ha costretto la giovane a salire nell’appartamento di uno dei tre imputati e all’interno non si è configurato il reato di violenza carnale ripetuta”. Dopo le parole di ieri della pubblica accusa rappresentata dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis e dell’accusatore privato rappresentato dall’avvocatessa Demetra Giovanettina, il confine appare flebile, e così complicato il compito di giudicare da parte della Corte presieduta dal giudice Mauro Ermani. Da una parte il disagio causato a una giovane ragazza che secondo l’accusa “non aveva via di scampo e all’interno dell’abitazione si è consumato un atto che non voleva e il suo corpo si è pietrificato”. Con la scelta di salire in quella che è stata definita la “tana del lupo” che non rappresentava un lasciapassare per fare quello che volevano di lei e del suo corpo.

I fatti

Dall’altra parte le accuse sono state rispedite al mittente per un dissenso non comprensibile, non esplicitato chiaramente. E perché “il dolore non è un rifiuto”. Secondo gli avvocati difensori la giovane non ha dato nessun segnale di voler uscire da quella situazione, agevolando inoltre i cambi di partner e le posizioni sessuali. Per la difesa poi, i gemiti della giovane durante l’atto, dai tre sono stati compresi come godimento e segno di eccitazione e all’unico “no” ricevuto - per una penetrazione anale - gli imputati non hanno agito e che il “fai piano” - frase riportata nell’atto d’accusa - non si traduce in una richiesta di smettere, ma bensì di rallentare per allinearsi al suo piacere. E ancora, che viste le premesse, dall’incontro per strada, i baci profondi e le dita nei genitali per le vie cittadine, non ci si poteva aspettare una conclusione all’insegna del romanticismo. L’identikit dei ragazzi alla sbarra è quello di tre imbecilli forse - è stato sottolineato - ma non di tre stupratori.