“Il serpente russo sta strangolando la sua preda”

Dopo gli pseudo accordi su un cessate il fuoco per permettere i corridoi umanitari, le truppe russe hanno attaccato la più grande centrale nucleare d’Europa, quella di Zaporizhzhia. Nessun reattore è stato colpito, il missile è esploso su un edificio all’interno dell’area. A confermarlo è stato il direttore dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Nucleare Rafael Mariano Grossi. Fortunatamente non sono stati danneggiati neanche i sistemi di sicurezza e tanto meno valori anomali di radioattività.