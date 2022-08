Il secondo luglio più caldo di sempre

Record di giornate tropicali consecutive

Sono state 14 le giornate tropicali consecutive registrate a Lugano e Locarno. Per giornate tropicali si intende quando la temperatura massima raggiunge o supera i 30°C. Per la città sul Ceresio si tratta del numero più elevato a partire dall’inizio delle misurazioni nel 1864, mentre per quella sul Verbano è il secondo valore più alto dal 1935, spiega MeteoSvizzera.