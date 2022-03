Il San Salvatore è visitabile 7/7

Successo nella stagione passata Nel 2021 sono stati 250'000 gli ospiti che hanno approfittato delle calde temperature per fare su e giù con le famose funicolari color rosso del San Salvatore, dove panorama e accoglienza sono sempre molto apprezzati come anche il Ristorante Vetta pronto ad accogliere chi ha voglia di gustarsi un pasto senza privarsi della fantastica vista che offre la vetta.

Meteo favorevole Grazie a una meteo dominata da giornate calde e soleggiate, anche la destagionalizzazione è stata un successo. Molti turisti e locali hanno infatti approfittato del clima favorevole per scoprire il San Salvatore anche durante la stagione invernale.

Il programma di marzo-aprile

A partire da sabato 12 marzo, la vetta sarà nuovamente visitabile sette giorni su sette con corse ogni mezz’ora dal mattino fino alla sera. Domenica 13 marzo sarà inoltre possibile festeggiare l’apertura stagionale gustando il maialino al forno accompagnato da contorni e dessert al modico prezzo di 39 franchi, dove è inclusa anche la risalita in funicolare. In occasione della festa del papà (19 marzo) e del giorno di Pasqua (17 aprile) il Ristorante Vetta proporrà dei gustosi menù a 59 franchi, dove è sempre inclusa la risalita. Domenica 10 aprile avrà invece luogo il “San Salvatore Trail”,una corsa competitiva o una passeggiata rigenerante primaverile da non perdere (iscrizioni sul sito www.sansalvatrail.ch).