Il San Gottardo chiude per 8 notti

In occasione dei lavori notturni di manutenzione nella galleria del San Gottardo, la strada tra Göschenen ed Airolo sarà completamente sbarrata ad ogni tipo di traffico per 8 notti. La date indicate sono dal 20 al 24 giugno 2022 (dalle 20.00 alle 5.00) e dal 27 giugno al 1 luglio 2022, allo stesso orario. Lo comunica la sezione della circolazione urano.