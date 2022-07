“Il programma rossoverde? Si basi sull’opposizione”

Il dibattito in vista delle prossime elezioni cantonali, previste nell’aprile del 2023, è già cominciato e nelle ultime settimane sono già state formulate alcune possibilità. L’Mps ha proposto ai Verdi la presentazione di liste comuni per il Consiglio di Stato e per il Gran Consiglio sulla base di un programma di opposizione economico, sociale e ambientale. I Verdi, come si legge in un comunicato del Movimento per il socialismo, hanno indicato la loro disponibilità alla discussione, ma nell’ambito di alleanze “più ampie” che coinvolgessero tutta la cosiddetta area rosso-verde. Alla base di ciò, “le discussioni in atto tra Ps e Verdi”. Dopo un incontro con gli altri due partiti, l’Mps ha ribadito la sua proposta, ovvero la costituzione di liste comuni con entrambi sia per il Consiglio Stato sia per il Gran Consiglio. Una posizione “che intendiamo rendere pubblica, al di là del rifiuto opposto da socialisti e Verdi, in particolare perché contrari alla presentazione di liste uniche anche per il GC e perché il loro orientamento non contempla una posizione di fondo di radicale opposizione né in governo né in Gran Consiglio”.

Verso il gruppo più forte del Parlamento?

L’Mps spiega di non comprendere le ragioni per le quali avrebbe senso una lista unitaria per il Consiglio di Stato e non una per il Gran Consiglio. Tutte le obiezioni che si potrebbero fare a una proposta unica per il Parlamento (rapporti di forza, presenza delle diverse sensibilità) “sarebbero tali anche per quella per il Governo”. Non si deve, pensando al GC, “sottovalutare il valore simbolico che avrebbe una lista unica, la quale verosimilmente permetterebbe di eleggere il più forte gruppo in Gran Consiglio (e nelle commissioni parlamentari)”: in un contesto “caratterizzato da una verosimile avanzata elettorale della destra avrebbe sicuramente una valenza positiva”.