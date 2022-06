Il PPD cambierà nome? Oggi la decisione

Donadini: “Ci vuole un segnale di coraggio”

“Capisco che a livello federale si abbia voluto laicizzare il partito togliendo la ‘c’ per ragioni storico-culturali che conosciamo”, specifica Donadini. In Ticino la laicizzazione, almeno come etichetta, “è già stata fatta una quarantina di anni fa, perché nel nostro cantone non possiamo mantenere una certa identità”. L’ex granconsigliere spiega che, per lui, “centro è il ponte, con le due contrapposizioni che lo tengono. Se le due contrapposizioni si divaricano troppo, ecco che il centro comincia a traballare un po'”. Per questo “ci vuole anche un segnale di coraggio. Ci si vuole chiamare centro? Allora facciamo una politica che possa non guardare sempre una volta a destra e una a sinistra, con il rischio di dare l’impressione di non voler scendere in campo direttamente per affrontare situazioni politiche importanti”. “Direi di avere il coraggio di andare fino in fondo e dire ‘ci chiamiamo centro’”.