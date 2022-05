Il passo del San Gottardo riapre venerdì

Normalizzare il traffico

L'apertura permetterà di allentare la situazione del traffico sull'asse nord-sud. A Pasqua le colonne al portale nord della galleria del San Gottardo avevano raggiunto i 20 chilometri, con ritardi per i viaggiatori che erano arrivati a tre ore e mezza. Solo nel 1998 si era registrato un dato peggiore, con 25 chilometri di coda. Il passo non è percorribile dal 5 novembre, a causa della normale chiusura invernale. Nel 2021 la strada aveva riaperto al 21 maggio, quindi praticamente come quest'anno.