Il miglior hotel svizzero a 5 stelle è ad Ascona

Per il quarto anno consecutivo il Castello del Sole di Ascona ha vinto il premio quale miglior hotel a cinque stelle della Svizzera in base alla classifica stilata dalla Sonntag Zeitung. Un riconoscimento che ha reso felice il direttore Simon Jenny, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Ticinonews.

Un profilo locale “Nel ricevere questo premio vuol dire che ci sono sicuramente molte cose importanti: da noi la natura, il parco, la spiaggia privata, la gastronomia e il food concept e il nostro ristorante al parco con cucina italiana, che piace agli svizzeri tedeschi” ha spiegato Jenny. L’albergo si trova sulle rive del Verbano e supera il secolo di vita. In questi anni ha cercato di mantenere un profilo locale. “I clienti della Svizzera Interna vogliono sentire l’italianità” dice il direttore “tanti ristoranti fanno l’errore di parale in tedesco coi clienti. Da me se un cameriere saluta il cliente in tedesco io mi arrabbio”.

La clientela

“Sicuro non abbiamo i nuovi ricchi perché non siamo il posto per loro, per farsi vedere con i loro rolex eccetera. Abbiamo persone sicuro anche ricchi ma da generazioni, mentre come nazionalità la maggior parte, circa l’80%, sono svizzeri tedeschi, ma vengono anche svizzeri francesi”.