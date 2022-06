Il lupo preoccupa i Patriziati

Esprimono “grande preoccupazione” per “l’evolversi della presenza del lupo sul territorio”, i delegati dei 199 Patriziati ticinesi riuniti oggi a Lugano all’Assemblea dell’Alpa. Le continue predazioni, infatti, “non possono non allarmare”, vista l’importante presenza di animali da reddito sugli alpeggi “che sono in gran parte proprietà dei Patriziati”.

“Tutelare l’intera popolazione”

Molti Patriziati, così come tutti gli operatori del ramo, potrebbero trovarsi “in grande difficoltà qualora il tutto non fosse regolato con le necessarie misure”. L'Assemblea dell'Alpa invita di conseguenza le autorità competenti a prendere “tutti i provvedimenti necessari affinché venga ridotta la presenza del lupo sul territorio”, soprattutto in tutte quelle zone del cantone “dove non sono attuabili delle misure di protezione contro il predatore, ciò a tutela degli operatori del settore primario ma anche della popolazione tutta”.