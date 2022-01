Il Governo per il “sì“ alle misure a favore dei media

Invito a votare “sì” a favore dei media

L’importanza che questo oggetto di voto ha per il nostro Cantone ha spinto il Consiglio di Stato a esprimere l’invito alle cittadine e cittadini ticinesi a votare «Sì» alla modifica della Legge federale del 18 giugno 2021, dove è previsto un pacchetto di misure a favore dei media. Nel concreto, la Confederazione aumenterà il proprio impegno per ridurre il costo di distribuzione di giornali in abbonamento, promuoverà i media online e concederà un sostegno più cospicuo alle emittenti radiofoniche locali e televisive regionali. È importante però sottolineare che questi aiuti saranno concessi unicamente ai media che si impegneranno a rivolgersi primariamente a un pubblico elvetico e che tratteranno argomenti di interesse pubblico in ambito politico, economico e sociale.