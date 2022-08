“Il gas in Ticino dipenderà dall’Italia”

Per far fronte alla potenziale penuria di gas naturale questo inverno, le AIL si sono mosse in anticipo, così come richiesto dal Consiglio federale nella sua ordinanza emanata lo scorso 18 maggio, con la quale ha prescritto alle aziende regionali di approvvigionamento le misure cautelative da intraprendere. L’azienda luganese ha quindi stoccato su territorio italiano il volume di gas richiestole, sottoscrivendo diritti d’opzione per la fornitura di volumi supplementari di gas non di provenienza russa, nel caso di limitazione o di interruzione dei flussi da questo paese. Ma la possibilità di usufruire di questi questi volumi “è dipendente dalla disponibilità dell’Italia di continuare a lasciarli transitare verso il nostro Paese anche nel caso di grave penuria su suolo italiano”, scrivono le AIL in una nota odierna.