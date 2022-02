Il fuoco divora una casa a Chiggiogna

Sono ancora da stabilire le cause che hanno generato l’incendio divampato nella notte fra venerdì e sabato in una casa di Chiggiogna, in Leventina. Le fiamme hanno intaccato il piano superiore e il tetto della casa, che sono andati completamente distrutti. Sul posto – riferisce l’agenzia RescueMedia – sono intervenuti i pompieri di Faido e Biasca che hanno domato il rogo. Nessuno sarebbe rimasto ferito nel sinistro. Sarà compito degli esperti della Polizia scientifica ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.