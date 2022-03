Il Covid c’è, “non è finita”

Il Covid non se n’è andato. A confermalo sono i dati epidemiologici degli ultimi giorni, sia a livello ticinese sia a livello nazionale. “Sono dati che ci insegnano che la pandemia non è ancora finita, contrariamente a quanto si è detto”, ha sottolineato il presidente dell’Ordine dei Medici del Canton Ticino Franco Denti ai microfoni di Ticinonews.

Il virus nelle case per anziani Che sia il ritorno dalle vacanze o il post carnevale non si sa, ma fatto sta che nel nostro Cantone ieri ci si è avvicinati alla soglia dei mille casi. Un numero elevato rispetto ai giorni scorsi, quando erano circa la metà. Il virus – ha confermato Denti – è anche rientrato nelle case per anziani, dove ora si registrano “importanti focolai”.

La situazione negli ospedali peggiora Anche la situazione negli ospedali sta peggiorando e inizia a preoccupare il mondo sanitario. “Assistiamo a un tasso elevato di personale curante positivo, e vediamo l’aumento dei ricoveri e anche l’allungamento del tempo di ricovero”, ha sottolineato. Il virus, dunque, circola ancora e non è sparito con il via libera del Consiglio federale. “Richiamiamo all’attenzione e all’utilizzo della mascherina al chiuso. Farei anche attenzione a fare assembramenti”, ha consigliato il medico.

Importante “monitorare la situazione”

L’appello fatto a più riprese da parte dell’esperto è dunque quello di farsi testare per “monitorare la situazione”. Al minimo sintomo “fatevi tamponare, perché è fondamentale per sé stessi e anche per gli altri. Dobbiamo tenere sotto controllo i dati per poter reagire nel caso dovessero peggiorare”, ha concluso.