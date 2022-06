“Il costo del carburante aumenterà ancora”

La situazione in Svizzera...

Per quanto riguarda il mercato svizzero, “di cambiamenti dal punto di vista della materia non ce ne sono”, afferma a Ticinonews il presidente di Swissoil Ticino Paolo Righetti. Il mercato svizzero, infatti, “non è rifornito dal petrolio russo”. La situazione cambia tuttavia a livello internazionale, perché l’operatore “sente il timore che ci sia un calo di prodotto nel mercato europeo. Il risultato quindi di un embargo come quello annunciato martedì è che chi ha bisogno del petrolio farà una corsa per acquistarlo”. Per una semplice legge economica, maggiore è la domanda, maggiore sarà il prezzo, “ed è per questo ci sono tensioni maggiori sui mercati internazionali in questi giorni”. Quindi, nonostante la Svizzera non si rifornisca di questo prodotto russo, “ne risente comunque, in quanto il prezzo è sul prodotto in generale di tutto il mondo”. Dunque, “anche noi avremo un ulteriore probabile rincaro dei prodotti petroliferi per il nostro paese”.