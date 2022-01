Il Comune di Morcote “si prende cura dei bambini”

Il Comune di Morcote ha da sempre a cuore la salute dei suoi residenti e in particolar modo dei più piccoli. Per questo motivo ha scelto di installare nei locali del Municipio un dispositivo certificato che fa da filtro e purificatore d’aria, già installato in diversi istituti scolastici come in Canton Turgovia dove ne sono stati acquistati 18, uno per ogni aula scolastica. Al momento a Morcote è stato posizionato nella Sala Maspoli del Municipio, il locale multifunzionale atto ad ospitare sia la mensa per i 32 bimbi che frequentano la scuola primaria e la scuola materna, sia il dopo-scuola nonché molteplici riunioni ed attività.

Jürg Schwerzmann, Capo Dicastero Sicurezza del Municipio di Morcote ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di aver installato questo nuovo purificatore d’aria a tutela della salute dei nostri bambini e di tutti i morcotesi” e continua “Dopo aver valutato attentamente le molteplici soluzioni proposte da varie aziende per ridurre la carica virale del Covid negli ambienti chiusi e dopo aver preso in esame le certificazioni di questo filtro ed i benefici in termini di riduzione dei contagi che diversi istituti in Svizzera interna stanno ottenendo, abbiamo scelto di installarlo nelle festività natalizie nella nostra Sala Maspoli in modo tale da averlo in funzione fin dal ritorno dei bambini dalle vacanze invernali” e conclude “Nel nostro piccolo vogliamo contribuire il più possibile alla riduzione del virus e, proprio per questo motivo, stiamo prenderemo in esame la possibilità di aggiungere nuovi dispositivi in altre aree”.