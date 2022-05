Il centro Lugano Sud è stato venduto: la società olandese Inkga Holding ha ceduto il complesso commerciale a un fondo d’investimento svizzero, la Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial. Lo riferisce laRegione. Non sono noti i dettagli della transazione, né le intenzioni del nuovo proprietario. Per il sindaco di Grancia Paolo Ramellli, contattato dal giornale sopracenerino, ci sono però i presupposti affinché sia una buona operazione per tutta la regione.