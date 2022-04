Il Cantone pagherà l’affitto a chi ospita profughi

Sono molte le persone che in Ticino hanno accolto profughi fuggiti dall’Ucraina in cerca di protezione. Ora il Consiglio di Stato ha deciso di riconoscere un canone di locazione per quelle soluzioni abitative indipendenti che soddisfano i criteri di alloggio privato previsti dal piano cantonale di accoglienza. Questo a partire dal 1° luglio 2022.

I criteri

Il Cantone prenderà in considerazione solo le abitazioni occupate prima del 14 aprile 2022 da rifugiati con il permesso S a beneficio di prestazioni di aiuto sociale, ma a condizione che continuino a essere occupate anche dopo il 1. luglio 2022. Non verranno invece considerati gli appartamenti indipendenti che verranno occupati dopo il 15 aprile 2022 tramite iniziative private come pure le soluzioni in alloggi condivisi in coabitazione con l’ospitante (occupati prima o dopo tale data).

Come fare richiesta

I proprietari che desidereranno fare richiesta dovranno annunciarsi nel corso del mese di giugno attraverso un apposito modulo che sarà pubblicato sulla pagina web cantonale www.ti.ch/ucraina. Il canone di locazione verrà erogato solo dopo la verifica dell’idoneità dell’alloggio e dell’effettiva occupazione da parte di profughi ucraini.