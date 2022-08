Il Cantone fa un passo avanti contro il littering

“L’abbandono sconsiderato di rifiuti nell’ambiente” è al centro della manifestazione Mangia e cammina sugli alpi, in programma per sabato 7 agosto in Valle Bedretto. Lo comunica il Dipartimento del territorio spiegando che ad ogni tappa del percorso sarà presente un pannello informativo per sensibilizzare la popolazione sul tema del littering. L’elenco dei rifiuti abbandonati nell’ambiente è lungo, si legge nel comunicato: mozziconi di sigaretta, bottiglie di plastica e di vetro, fazzoletti di carta, mascherine chirurgiche sono solo alcuni esempi di quello in cui ci si può imbattere camminando nella natura.